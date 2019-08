Weil es am gestrigen Mittwoch lediglich zu der erwarteten kleinen Zinssenkung um 25 Basispunkte kam, setzten am Goldmarkt erst einmal Gewinnmitnahmen ein.Im Zuge der Fed-Entscheidung kletterte der Dollarindex auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren und bescherte dadurch dem Goldpreis ein Zweiwochentief. Enttäuscht zeigten sich die Marktakteure von Fed-Chef Jerome Powell. Dessen Statements lassen nämlich darauf schließen, dass es in naher Zukunft nicht zu einer weiteren Zinsreduktion ...

