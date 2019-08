Übergeordnet steckt das Paar EUR/USD seit Anfang 2018 in einem mittelfristigen Abwärtstrend, dieser reichte bis vor wenigen Wochen auf ein Verlaufstief von 1,1107 US-Dollar abwärts. Nach Ausbildung einer eindeutigen SKS-Formation zwischen Juni und Ende Juli dieses Jahres wurde diese mit dem Bruch der Nackenlinie um 1,12 USD wie bereits in der technischen Besprechung vom 29. Juli 2019: "EUR/USD: Chartmuster nicht überzeugend!" hingewiesen wurde regelkonform zur Unterseite aufgelöst. Nach dem US-Zinsentscheid vom Mittwoch gab der Euro unter seine bisherigen Jahrestiefs nach und begibt sich nun in seine unlängst favorisierte Zielzone. Bestehende Short-Positionen sind nun mit einer merklichen Stoppanpassung enger abzusichern, verspätete Investoren können aber noch immer über ein Investment auf einen fallenden Euro aufspringen.

Aus der aktivierten SKS-Formation ergibt sich weiterhin klares Abwärtspotenzial, rechnerisch können sich Investoren auf einen Rückfall des Währungspaares in den Bereich von 1,10 USD einstellen. In diesem Bereich trifft das Paar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...