Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Bundesfeiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank hat seine Geldpolitik wie weithin erwartet erstmals seit 2008 gelockert. Die Zielspanne der Fed Funds Rate sinkt um 25 Basispunkte auf 2,00 bis 2,25 Prozent. Darüber hinaus will die Fed die Verkleinerung ihrer Bilanz zwei Monate früher als bisher geplant beenden. Der Ausschuss äußerte sich nahezu unverändert zu Wachstums- und Inflationsaussichten. Einige Beobachter hatten zuvor die Einschätzung geäußert, dass die Fed den Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Lockerung der Geldpolitik nachgeben würde. Trump hatte Fed-Chairman Jerome Powell zu einem "großen" Zinsschritt und einer sofortigen Beendigung der Bilanzverkleinerung aufgefordert. Acht FOMC-Mitglieder stimmten für die Zinssenkung, zwei - Esther George und Eric Rosengren - für unveränderte Zinsen. Das Statement des FOMC war gegenüber dem von Juni kaum verändert. Das Gremium bezeichnete den Arbeitsmarkt als stark, die Arbeitslosigkeit als niedrig. Er verwies auf einen erholten privaten Konsum bei zugleich schwach wachsenden Anlageinvestitionen sowie Inflationsraten von unter 2 Prozent. Auch die Einschätzung der Inflationserwartungen war nahezu unverändert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Ergebnis 1H und

vsl. weitere Details zur geplanten Übernahme von Refinitiv

08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H

12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 48,0 zuvor: 48,4 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,0 1. Veröff.: 50,0 zuvor: 51,9 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 43,1 1. Veröff.: 43,1 zuvor: 45,0 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,4 1. Veröff.: 46,4 zuvor: 47,6 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 48,5 zuvor: 48,0 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 206.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 50,0 zuvor: 50,6 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 51,7 Punkte zuvor: 51,7 Punkte 16:00 Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 Auktion 0,60-prozentiger Anleihen mit Oktober 2029 Auktion 2,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2033 Auktion 2,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2048 im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mio EUR 10:50 FR/Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 Auktion 4,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2035 im Gesamtvolumen von 5 Mrd bis 6 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 15 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.141,50 -0,35 S&P-500-Future 2.974,90 -0,25 Nikkei-225 21.501,25 -0,09 Schanghai-Composite 2.908,18 -0,83 +/- Ticks Bund -Future 174,88 -25 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.189,04 0,34 DAX-Future 12.124,00 0,08 XDAX 12.134,86 0,07 MDAX 25.935,28 0,50 TecDAX 2.915,61 0,81 EuroStoxx50 3.466,85 0,12 Stoxx50 3.181,29 0,08 Dow-Jones 26.864,27 -1,23 S&P-500-Index 2.980,38 -1,09 Nasdaq-Comp. 8.175,42 -1,19 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,13% +56

FINANZMÄRKTE

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte dürften am Donnerstag erst einmal den US-Zinsentscheid verarbeiten. Stützend könnten der zum Dollar deutlich gesunkene Euro und der wieder gestiegene Caixin-Einkaufsmanagerindex für das produzierende Gewerbe in China wirken. Daneben gilt das Interesse zahlreichen Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes, der Zinsentscheidung der britischen Notenbank und der laufenden Berichtssaison.

Rückblick: Etwas fester - Die Anleger hielten sich vor der US-Zinsentscheidung zurück. Eine sehr schwache Lesung des Chicago-Einkaufsmanagerindex für Juli sorgte möglicherweise für erhöhte Lockerungsfantasie. Die Handelsgespräche in Schanghai sind derweil ergebnislos beendet worden und sollen Anfang September fortgesetzt werden. Air France-KLM gewannen nach Quartalszahlen 8,4 Prozent. Die Airbus-Aktie rückte nach besseren Zahlen um 0,3 Prozent vor. OMV gewannen nach überzeugenden Ergebnissen 4,4 Prozent. Luxusgüter und Kosmetikprodukte haben L'Oreal im ersten Halbjahr zu deutlich mehr Umsatz und Gewinn verholfen. Allerdings habe das organische Wachstum die Konsenserwartungen leicht verfehlt. Für die Aktie ging es um 2,2 Prozent nach unten, im DAX gaben Beiersdorf um 1,3 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Osram hat auch das dritte Quartal mit einem Verlust abgeschlossen. Das laufende 3,5 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot von Bain und Carlyle stützte aber. Die Aktie schloss 1,5 Prozent fester. Nach einem dynamischen Wachstum im zweiten Quartal und überproportionalen Gewinnsteigerungen hat Puma (plus 8,4 Prozent) die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Im Gefolge ging es für Adidas 3,7 Prozent nach oben. Nach guten Zahlen aus dem europäischen Bankensektor gewannen Deutsche Bank 2,1 Prozent und Aareal Bank 5,8 Prozent. Metro verloren 3,9 Prozent auf 14 Euro. Weiter im Blick stehe das Gebot von EP Global für die Gruppe, hieß es. Es sehe nicht danach aus, als ob das 16-Euro-Gebot je Aktie erfolgreich sein werde. RIB Software (plus 9,1 Prozent) hob die Umsatzprognose für 2019 an.

XETRA-NACHBÖRSE

Dr. Hönle wurden 13 Prozent tiefer gestellt. "Einiges liest sich wirklich nicht gut", kommentierte ein Marktteilnehmer die Gewinnwarnung des Spezialisten für UV-Technologie. Er hielt Verluste von 20 Prozent am nächsten Morgen zum Xetra-Start für denkbar.

USA / WALL STREET

Schwach - Die Wall Street hat mit Enttäuschung auf die erste Zinssenkung der Fed seit 2008 reagiert. Die Fed hatte wie von der Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt. Einige Akteure hatten jedoch auf einen großen Zinsschritt um gleich 50 Basispunkte gesetzt. Für Enttäuschung sorgten auch Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Dieser deutete zwar an, dass es noch mehr Zinssenkungen geben könne, nicht aber eine ganze Serie. Keine Kaufargumente lieferte zudem der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die jüngste Runde der Gespräche endete ohne greifbare Ergebnisse. Apple hatte im dritten Quartal zwar weniger verdient, die Erwartungen aber sowohl bei Umsatz als auch Gewinn übertroffen. Zudem gab Apple einen guten Ausblick auf das laufende Quartal. Für die Aktie ging es um 2 Prozent nach oben. Dagegen stürzten AMD um 10,1 Prozent ab. Der Halbleiterkonzern hatte die Markterwartungen zwar getroffen, enttäuschte aber mit seinem Umsatzausblick. General Electric war in die Verlustzone gerutscht, hatte mit Umsatz und bereinigtem Ergebnis aber die Markterwartungen übertroffen. Allerdings muss sich das Unternehmen einen neuen Finanzvorstand suchen. Die GE-Aktie drehte 0,7 Prozent ins Minus. Angesichts des etwas besser als erwartet ausgefallenen Abschneidens erhöhte Mondelez den Ausblick. Wie andere Sektorunternehmen sah sich auch Mondelez mit steigenden Kosten konfrontiert. Die Aktie verlor 2,4 Prozent. EA hatte bei Umsatz und Ergebnis die Markterwartungen überboten. Die Titel gewannen 4,4 Prozent. Spotify schwächelte bei den Premiumkunden. Die Titel gaben 0,2 Prozent ab.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 01, 2019 01:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.