Die US-Notenbank hat am Vorabend erwartungsgemäß die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt, mit Aussagen zum weiteren geldpolitischen Kurs jedoch für eine Verunsicherung der Anleger gesorgt. Der Dow Jones brach daraufhin um mehr als 300 Punkte ein. In Deutschland versuchen die Investoren am Donnerstag zusätzlich die Geschäftszahlen großer Unternehmen wie Siemens und BMW einzuordnen. Der DAX dürfte zumindest auf Vortagesniveau eröffnen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

