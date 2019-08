Sauerlach (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von "Nebenwerte Journal": Claudius Schmidt, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt die Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) unter die Lupe. Das Jahr 2019, so viel dürfe er nach zwei Quartalen verraten, sei für die HELMA Eigenheimbau AG zufriedenstellend angelaufen, habe Vorstandschef Gerrit Janssen in der HV am 05.07.2019 erklärt. ...

