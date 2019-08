Fünf Tonnen Zucker, 300 Schweinehälften, eine Tonne Kaffee - in der Welt des Rohstoffhandels vollkommen normale Größenordnungen auf der Einkaufsliste. Doch der Markt ist komplex und durch seine Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren durchaus riskant. Die Preise können daher extremen, kurzfristigen Schwankungen unterliegen - genau das macht diesen Sektor so interessant für das ALGO-Trading! Die Trading-Experten Carsten Stork und Markus Hechler stellen das smarte System vor, dessen Handelsstrategien bislang institutionellen Investoren bzw. Brokern vorbehalten waren - doch jetzt proftieren Sie als Privatanleger davon! Mehr zu Deutschlands erstem Börsenbrief für ALGO-Trading finden Sie unter https://www.algoreport.de. Der Dienst startet am 19. August 2019. Steigen Sie ein in die Welt des Rohstoff- und Devisenhandels! Mit dem ALGOreport erhalten Sie konkrete Kauf- bzw. Verkaufssignale per SMS sowie fundierte Hintergrundinformationen im ausführlichen Report. So können Sie Ihre Renditechancen ohne großen Aufwand, unabhängig und sicher realisieren. Jetzt einsteigen und noch bis 18. August 2019 vom Startangebot profitieren: 25 % Rabatt + gratis Cannabis-Report Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv