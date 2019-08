Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die US-Notenbank hat entschieden, der Leitzins wird um 25 Basispunkte gesenkt. An der Wall Street hatten Anleger mit einem stärkeren Zinsschritt gerechnet. Dementsprechend geriet der Dow Jones mächtig unter Druck. Schlechte Vorgaben also für den DAX. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Apple, Siemens, BMW, Infineon, Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.