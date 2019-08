Montredo - So kauft man Luxusuhren heute DGAP-News: Montredo GmbH / Schlagwort(e): Markteinführung/Sonstiges Montredo - So kauft man Luxusuhren heute (News mit Zusatzmaterial) 01.08.2019 / 08:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Montredo - So kauft man Luxusuhren heute - Wie eine Idee den Kauf von Luxusuhren umkrempelte - Die Website in neuem Gewand Berlin, 1. August 2019: Montredo begann mit einer Handvoll Uhren-Verrückten in Sneakern, die dem traditionellen Kauf von Luxusuhren nichts mehr abgewinnen konnten: Panzerglas, roter Teppich, Champagner. All diese Komponenten erschienen eingestaubt und nicht mehr zeitgemäß, doch sie führten zu einem wichtigen Impuls: Den Kauf von Luxusuhren ins Internet zu verlagern und dabei die Uhren zum bestmöglichen Preis anbieten. Bereits seit 2014 hat sich Montredo erfolgreich dieser Vision verschrieben. Mit einer von Grund auf neu designten Website folgt nun ein weiterer Meilenstein in Montredos Historie. Der Fokus liegt auf einer modernen Aufmachung, die zwei Ziele verfolgt: Funktionalität & Design. Besondere Relevanz kommt der intuitiven Userführung mit grosser Auswahl zugute. Die neue Website präsentiert sich deutlich übersichtlicher und aufgeräumter. Dies hilft bei der Navigation durch die vielen tausend Luxusuhren, die Montredo zurzeit führt. Dazu kommt ein umfassendes optisches Facelift, das die Webpräsenz in einem modernen Licht erstrahlen lässt. Relaunch der Website - Montredo NEON Ein weiteres Novum ist das neue Uhren-Magazin "High on Time", https://www.montredo.com/en-gb/watch-magazine/, die ideale Anlaufstelle für Uhrensüchtige dieser Welt: innovativ, lehrreich und immer mit der nötigen Prise Selbstironie. Momentan noch in sechs Sprachen verfügbar, wird Montredo binnen der nächsten Wochen in sechs weiteren Sprachen ausgerollt, um noch mehr Uhrenfreunde auf der ganzen Welt anzusprechen. Darüber haben Uhrenmarken fortan die Möglichkeit, ihre Reichweite durch Beiträge auf Montredo medienwirksam zu erhöhen. Namhafte Kunden aus der Uhrenindustrie haben sich bereits dazu entschlossen, die Reichweite von Montredo zu nutzen und ihre Zielgruppe bestmöglich anzusprechen. Neue Website, gleiches Nutzenversprechen: Montredo bietet nach wie vor den gleichen Service - originale Luxusuhren zum besten Preis, garantiert und online - von nun an in neuem Gewand - www.montredo.com. Kontakt: Montredo GmbH | Friedrichstr. 122/123 | 10117 Berlin Philipp Budiman | E: p.budiman@montredo.com | T: +49-30-2888-6470 Über Montredo: Montredo, www.montredo.com, ist einer der führenden Online-Shops für Luxusuhren in Europa. Mit vielen Tausenden verfügbaren Uhren - allesamt original, ungetragen und immer zum bestmöglichen Preis - ist das Berliner Unternehmen über die Jahre zu einer festen Größe der Uhrenindustrie herangewachsen. Einfache und sichere Zahlungsabwicklung sowie perfekte Logistik inklusive. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=VSVNMUMSLM Dokumenttitel: Montredo-NEON_Aug2019 01.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 850129 01.08.2019 AXC0112 2019-08-01/08:50