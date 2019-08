In Ankerzentren sollen Migranten in kürzerer Zeit Klarheit über ihre Perspektiven bekommen. Doch die Zentren bleiben auch nach einem Jahr umstritten.

Die CSU feiert sie als Erfolg, Flüchtlingshelfer fordern eine schnelle Abschaffung: Seit einem Jahr gibt es die von Bundesinnenminister Horst Seehofer und seiner CSU durchgesetzten Asyl- und Abschiebezentren, kurz Ankerzentren. Die Bilanz ist umstritten.

Die Grünen im Bundestag und der Bayerische Flüchtlingsrat sehen das Projekt als gescheitert. Die erzwungene Unterbringung in Massenunterkünften verhindere, dass von Flucht und Verfolgung gezeichnete Menschen menschenwürdig versorgt und bei der Integration unterstützt würden, sagt die migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Filiz Polat.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hingegen ist des Lobes voll. "Unsere sieben bayerischen Anker-Einrichtungen haben sich in der Praxis absolut bewährt. Die Asylverfahren sind schneller und effizienter geworden." So sieht es auch das Bundesinnenministerium.

Die im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vereinbarten neuen Ankunftszentren für Migranten gibt es bislang nur in drei Bundesländern. Bayern ist Vorreiter gewesen und am 1. August 2018 mit sieben Zentren - einem in jedem Regierungsbezirk - gestartet. Zudem gibt es bisher ein Zentrum in der sächsischen Hauptstadt Dresden und eins im saarländischen Lebach. Das war's.

Andere Bundesländer folgten dem Vorschlag nicht, argumentieren aber, sie hätten Einrichtungen mit vergleichbaren Strukturen. Laut Bundesinnenministerium gibt es bundesweit 14 Ankerzentren oder "funktionsgleiche Einrichtungen".

Anker steht keineswegs für einen rettenden Hafen, sondern für An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung). Die Zentren sollen nach dem "Masterplan Migration" von Bundesinnenminister Seehofer die Asylverfahren und ...

