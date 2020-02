Düsseldorf (ots) - Die Grünen sehen sich nach ihrem Wahlerfolg in Hamburg auch als Stabilitätsanker für die Gesellschaft. "Die Grünen sind in diesen Zeiten für viele Menschen der Anker: Wir geben Mut, Halt und Zukunft", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Das haben wir in Hamburg gezeigt und das zeigen wir bundesweit", betonte sie. Sie sehe es als Aufgabe der Grünen, "den Menschen wieder Orientierung zu bieten und so das Vertrauen in die Politik zu stärken", sagte Göring-Eckardt. "Auch im Bund haben wir den Anspruch, Politik für die gesamte Gesellschaft zu machen", die Grünen-Politikerin. "Der sensationelle Erfolg in Hamburg gibt Rückenwind für starken Klimaschutz im ganzen Land", sagte Göring-Eckardt.



