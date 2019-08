Das Unternehmen gewann im zweiten Quartal 12 neue Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Verbrauchsgüter, Energie, Fertigung und Technologie

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-Preissoftware, meldete heute ein weiteres Quartal mit überragendem Wachstum im zweiten Geschäftsquartal. Im Jahresvergleich erzielte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 134 %, wobei der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) um 90 stieg. Die beeindruckenden Zahlen bestätigen die hohe Akzeptanz der führenden Pricefx-Plattform für Preisoptimierung und -verwaltung bei globalen Unternehmen. Das Unternehmen konnte im zweiten Quartal 12 neue Kunden gewinnen, darunter CertainTeed, Schneider Electric, Oerlikon Metco und Spinner Group.

Pricefx bedient derzeit mehr als 90 Kunden in 37 Ländern, einschließlich einiger der weltweit größten Fertigungs-, Einzelhandels- und Energieunternehmen. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Unternehmen seine Präsenz in Chicago ausgebaut und global mehr als 40 Mitarbeiter eingestellt.

"Dieses Quartal ist das neueste Kapitel des imposanten Geschäftswachstums von Pricefx", so Patrick Adams, Chief Revenue Officer bei Pricefx. "Die Nachfrage nach einer echten Cloud-nativen Preisplattform ist überaus stark, und globale Unternehmen, die Umsatz und Gewinn steigern wollen, entscheiden sich zunehmend für Pricefx aufgrund seiner schnellen, flexiblen und benutzerfreundlichen SaaS-Lösung. Die Kennzahlen aus dem zweiten Quartal unterstreichen unsere Fähigkeit, Marktanteile von anderen Anbietern zu gewinnen, die die schnelle Amortisationszeit und niedrigen Gesamtbetriebskosten unserer branchenführenden Plattform nicht bieten können."

Im Juli wurde Pricefx von Gartner Inc. als "Sample Vendor of Price Optimization and Management for B2B" in den Hype Cycle für CRM-Vertriebstechnologie 2019 aufgenommen. In dem Bericht heißt es: "Preisoptimierung und -verwaltung ist eng mit dem Produktivitäts-Plateau verknüpft, da sie fähig ist, quantifizierbare und greifbare Verbesserungen der Gewinnspanne und des Umsatzes bei erfolgreichen Implementierungen aufzuzeigen." Gartner erwartet außerdem, dass "Preisoptimierung und -verwaltung mit sinkenden Bereitstellungskosten und steigenden Anforderungen an digitalfähige und algorithmusbasierte Preisstrukturen eine zunehmende Verbreitung finden werden".*

Pricefx hat die Entwicklung zu einer Unternehmensplattform im zweiten Quartal abgeschlossen und teilte mit, dass Abonnenten der SaaS-Kernlösungen des Unternehmens ohne zusätzliche Kosten uneingeschränkten Zugriff auf den gesamten Funktionsumfang der Plattform erhalten. Durch die Integration der Plattform in Abonnements von Kernlösungen konnte Pricefx die Gesamtbetriebskosten für seine Kunden weiter senken.

Das SaaS Awards-Programm 2019 wählte Pricefx zum Finalisten in der Kategorie "Bestes SaaS-Produkt für Vertrieb und Marketing". Die Gewinner werden Ende August bekannt gegeben. Pricefx veranstaltet vom 17. bis 18. September in Chicago sein erstes Event "U.S. Accelerate" mit Diskussionen über Preisstrategien und die Zukunft der Branche.

Über Pricefx

Pricefx wurde 2011 in Deutschland gegründet und ist der führende Anbieter von Preissoftware als Service (Software as a Service, SaaS). Das Unternehmen bietet ein umfassendes Paket von Lösungen an, die sich schnell implementieren lassen, einfach zu verwenden sind und flexibel an sämtliche Geschäftsanforderungen anpassbar sind. Pricefx liefert eine vollständige Plattform für Preisoptimierung und -management basierend auf nativer Cloud-Architektur, um Preisinformationen, -definitionen und -realisierung bereitzustellen. Die innovative Lösung kann von B2B- als auch B2C-Unternehmen jeder Größe und Branche überall auf der Welt eingesetzt werden. Die Zufriedenheit und Loyalität der Kunden bilden das Fundament des Geschäftsmodells von Pricefx. Heute stellt Pricefx seine ausgereiften Lösungen für mehr als 90 Kunden in über 37 Ländern rund um den Globus bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

*Gartner, Hype Cycle for CRM Sales Technology, 2019, Adnan Zijadic, Theodore Travis, Melissa Hilbert, 10. Juli 2019

Haftungsausschluss von Gartner: Gartner erteilt keine Empfehlungen für die in unseren Marktforschungspublikationen dargestellten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Gartner-Marktforschungspublikationen basieren auf Meinungen des Gartner-Marktforschungsunternehmens und sollte nicht als Tatsachenfeststellung verstanden werden. Gartner schließt jede Art von Garantie oder Haftung, mittelbar oder unmittelbar, im Zusammenhang mit diesen Forschungsergebnissen aus, dies gilt speziell für Garantien bezüglich der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190801005061/de/

