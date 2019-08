Die Zeiten, in denen das Wachstum von Apple fast ausschließlich vom Verkaufserfolg seiner Smartphones abhing, scheinen vorbei zu sein. Mit den neuen Quartalszahlen stellt der Techkonzern unter Beweis, dass er neue Einnahmequellen gefunden hat. Und das kommt am Markt an.

Die bisherige Abhängigkeit vom iPhone wird zu Gunsten neuer Geschäftsmodelle abgebaut. Stattdessen sieht Apple seine zukünftigen Wachstumstreiber bei den Abo-Diensten wie iCloud, iTunes, ApplePay, Apple Care oder Apple Store. Mittlerweile macht das iPhone mit 26 Mrd. Dollar Umsatz erstmals seit 2012 wieder weniger als 50% des Konzernumsatzes aus, die genannten Sparten liegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...