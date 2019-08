Der französische Umweltkonzern Veolia meldet starkes Umsatzwachstum für seine Entsorgungsaktivitäten. Die Einnahmen der Sparte stiegen in der ersten Jahreshälfte 2019 um sieben Prozent auf rund fünf Mrd €. Sowohl Zukäufe als auch "solide Mengen und Preise" trugen zu dem Anstieg bei, wie das Unternehmen heute in Paris mitteilte. In der Region Nordeuropa, die auch Deutschland einschließt, erzielten ...

