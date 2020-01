Die französische Veolia Environnement (FR0000124141) expandiert weiter im Geschäftsbereich Abfall in den USA.Wie das Unternehmen am vergangenen Freitag mitteilte, erwarb die nordamerikanische Tochter Veolia North America von Alcoa USA die Sondermüllverarbeitungsanlage in Gum Springs (Arkansas).Mit diesem Schritt setzt Veolia seine Strategie weiter konsequent um, sich global im Bereich Sondermüll und Recycling stärker aufzustellen. Als Teil seiner Wachstumsstrategie bei schwer zu behandelnden Schadstoffen liegt der Fokus des Zukaufes in der Behandlung von Abfallprodukten der Aluminiumproduktion.Auch nach dem Zukauf wird die Anlage einer der wichtigsten Dienstleister für Alcoa bleiben, gleichzeitig aber wird Veolia seine Dienstleistungen in ganz Nordamerika zur Verfügung stellen. Und dieses Wachstumspotenzial in ganz Nordamerika ist weiterhin groß, insbesondere im pharmazeutischen und petrochemischen Bereich, aber auch in der Verteidigungsindustrie und im Gesundheitsbereich.

