Das deutsche Börsenbarometer folgt zum Handelsstart am Donnerstag dem Trend der Wall Street. Ein Blick in die Historie lässt Schlimmes befürchten.

Der Dax folgt nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed dem Trend der Wall Street: es geht abwärts. Zum Handelsstart am Donnerstag liegt der Deutsche Leitindex 0,5 Prozent im Minus bei 12.133 Punkten.

Die Fed hatte den Leitzins zwar um 0,25 Prozentpunkte gesenkt, rund 25 Prozent der Marktteilnehmer hatten jedoch noch am Dienstag eine doppelt so hohe Absenkung erwartet. Zudem signalisierte Fed-Chef Jerome Powell, dass der Zinsschritt nicht als Start eines Senkungszyklus missverstanden werden solle, sondern eher als Adjustierung zu sehen sei. Das stärkte den Dollar und drückte den Euro auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren.

Auf den Dax könnten deshalb weitere Kursverluste zukommen. Am Mittwoch war das Börsenbarometer zwar mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent bei 12.189 Punkten aus dem Handel gegangen, damit schloss er den Juli aber mit einem leichten Kursminus ab. Nach dem Mai ist das erst der zweite Verlustmonat in diesem Jahr.

Auf Jahressicht besteht zwar noch ein Plus von 15 Prozent, laut Charttechnik könnte es in den kommenden noch zu weiteren Kursverlusten kommen. "Es könnte zäh werden im Dax, auch weil jetzt eine saisonal schwache Jahreszeit beginnt", meint Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

Eine deutliche Korrektur wäre in den Monaten August und September nichts ungewöhnliches, wie eine Auswertung der britischen Bank HSBC zeigt: Seit der Jahrtausendwende mussten Investoren in diesen Monaten durchschnittlich Abschläge von gut drei Prozent hinnehmen.

