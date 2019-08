Die E.ON-Aktie ist gestern deutlich in den Keller gefallen, damit summiert sich der Kursverlust in der 1-Wochen-Betrachtung auf rund 5%. Und auch langfristig lässt die Performance des Energieversorgers zu wünschen übrig. Denn:An der Börse verloren E.ON-Papiere in den vergangenen zehn Jahren per saldo um -59,7% an Wert, was einem durchschnittlichen Minus von im Mittel -8,7% pro...

