Infineon sichert sich heute einen Platz an der DAX-Spitze. Rund 1,6 Prozent legt der Chip-Konzern nach der Veröffentlichung überraschend guter Quartalszahlen zu. Die Erholung nach dem Rückschlag in Mai und Juni dürfte sich damit fortsetzen. Der Chiphersteller Infineon hat sich angesichts schwieriger Bedingungen im Halbleitermarkt im dritten Quartal recht wacker geschlagen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um vier Prozent auf 2,02 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Donnerstag mitteilte. ...

