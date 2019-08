Mehr Familienfreundlichkeit bei Novartis: Das Unternehmen ermöglicht allen Mitarbeitern 14 Wochen bezahlte Elternzeit DGAP-News: Novartis Pharma GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Mehr Familienfreundlichkeit bei Novartis: Das Unternehmen ermöglicht allen Mitarbeitern 14 Wochen bezahlte Elternzeit 01.08.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mehr Familienfreundlichkeit bei Novartis: Das Unternehmen ermöglicht allen Mitarbeitern 14 Wochen bezahlte Elternzeit Nürnberg, 1. August 2019 - Demnächst konzernweit und seit heute auch in Deutschland bietet Novartis allen Mitarbeitern, die Eltern werden, eine 14-wöchige, vom Unternehmen bezahlte Elternzeit an. Das Angebot gilt ab dem ersten Tag ihrer Beschäftigung sowohl für Frauen als auch Männer - ganz gleich, ob sie leibliche oder Adoptiveltern werden. Das Programm wird stufenweise ausgerollt und soll weltweit bis zum Jahr 2021 für alle 105.000 Mitarbeiter weltweit gelten. Deutschland zählt zu den Ländern, in denen die Regelung ab sofort gültig ist - und zwar für alle Eltern, deren Kinder während der Beschäftigung bei Novartis nach dem 30. Januar 2019 geboren oder adoptiert wurden und werden. Konkret bedeutet das für Novartis-Mitarbeiter in Deutschland: Im Anschluss an die achtwöchige Mutterschutzfrist nach der Geburt zahlt Novartis Müttern für die Dauer von sechs Wochen während ihrer Elternzeit weiterhin das volle Gehalt. Väter haben erstmals die Möglichkeit, 14 Wochen vom Arbeitgeber finanzierte Freistellung zu nutzen, wenn sie sich entscheiden, in Elternzeit zu gehen. Die von Novartis bezahlte Freistellung kann auf mehrere Zeitabschnitte in der Elternzeit verteilt werden und innerhalb eines Jahres nach Geburt bzw. Adoption genommen werden. Weltweit gibt es große Unterschiede im Umgang mit der Elternzeit. In einigen Ländern existieren bereits großzügige Regelungen, doch in den seltensten Fällen gelten sie gleichberechtigt für Frauen und Männer. In den meisten Regionen der Welt ist das Vaterschaftsgeld - sofern es überhaupt existiert - traditionell viel niedriger als das Mutterschaftsgeld. Das hat dazu geführt, dass Familien finanzielle Verluste erleiden, wenn Väter sich eine Auszeit nehmen. Indem Novartis allen Eltern, unabhängig vom Geschlecht, die gleiche Elternzeit bei voller Bezahlung anbietet, möchte das Unternehmen einen kulturellen Wandel fördern, der Frauen mehr Möglichkeiten der persönlichen und beruflichen Entwicklung einräumt und es Vätern und nicht gebärenden Partnern erlaubt, sich gleichberechtigt für die familiäre Betreuung engagieren zu können. Dieses Angebot ergänzt ein umfangreiches Paket für Novartis Mitarbeiter, um Arbeitszeiten und -orte zu flexibilisieren und so eine optimale individuelle Vereinbarung von Beruf und Privatleben zu ermöglichen. Dazu gehören moderne Arbeitszeitmodelle, flexible Home-Office-Regelungen und Unterstützung von Mitarbeitern in Notlagen oder im Falle zu pflegender Angehöriger. Tobias Glück, Geschäftsführer People & Organization von Novartis Deutschland, sagte: "Wir möchten uns mit unseren Mitarbeitern freuen, dass sie Eltern werden, und sie in diesem lebensverändernden Moment unterstützen. Als Vater von zwei Kindern spreche ich aus Erfahrung, dass gerade das erste Jahr am herausforderndsten ist. Als Arbeitgeber investieren wir damit in unsere wichtigste Ressource: unsere Mitarbeiter. Wir sind überzeugt, dass unsere Mitarbeiter die finanzielle Stabilität und die Selbstverständlichkeit der Auszeit bei Novartis schätzen werden und wir im Gegenzug als Arbeitgeber attraktiv bleiben." Über Novartis Novartis will neue Wege finden, um Menschen zu einem längeren und besseren Leben zu verhelfen. Als ein führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mit großem medizinischen Bedarf zu entwickeln. Dabei gehören wir regelmäßig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen global mehr als 750 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei Novartis rund 105 000 Menschen aus mehr als 140 Nationen beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.novartis.com. # # # Pressekontakt Angelika Gaufer Novartis Pharma GmbH Manager Corporate Communications Tel. +49 911 273 12707 angelika.gaufer@novartis.com 01.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 849851 01.08.2019 AXC0134 2019-08-01/10:00