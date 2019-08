Gibt es etwas, was Google nicht kann? Von der Internetwerbung über die Suche bis hin zur Suche nach einem günstigen Flug nach Jamaika haben Google - und seine Muttergesellschaft Alphabet (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) - das Internet in ihrem Sinne neu gestaltet. Die Projekte von Google erstrecken sich sogar in die High-Tech-Welt, testen selbstfahrende Autos, legen Glasfasern, um Gigabit-Internet am Boden zu ermöglichen, und betreiben Satelliten im Orbit um die Erde. Eine Sache, die Alphabet jedoch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...