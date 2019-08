Erster Anbieter Montenegros mit hochmoderner mobiler Kundenauthentifizierung

Crnogorski Telekom (Teil des Konzerns Deutsche Telekom) und IPification haben ihren Geschäftspartnern eine moderne Methode der Nutzerverifizierung vorgestellt, die Unternehmen und ihre Kunden bei der Nutzung mobiler Anwendungen schützt.

Ob bei Bankgeschäften, Verkäufen oder im Tourismus, die Anwendungsnutzer haben nun eine vollkommen sichere Methode zur Registrierung und Anmeldung sowie Durchführung von Zahlungen, Transaktionen und anderen In-App-Aktionen, ohne dass sie eine Gefährdung ihrer persönlichen Daten befürchten müssen.

Dem Experten für Softwareentwicklung in der B2B-Abteilung von Crnogorski Telekom, Sasa Adzic, zufolge kann eine moderne Authentifizierungsmethode die täglichen Aktivitäten der Benutzer verbessern und erleichtern.

"Für Unternehmen, die an innovativen digitalen Lösungen interessiert sind, haben wir die Grundlagen geschaffen, damit sie mit diesen Services ihr Geschäft voranbringen können. Die Telekom bietet den Kunden und Nutzern ihrer Anwendungen eine völlig sichere Möglichkeit zur Registrierung, Anmeldung und Autorisierung von Transaktionen und anderen Aktionen innerhalb der Anwendung", so Adzic.

IPification ermöglicht Benutzern eine sichere Authentifizierung ohne Nutzung ihrer privaten, persönlichen Daten und ohne Beeinträchtigung des Benutzererlebnisses.

Laut dem CEO von Ipification, Stefan Kostic, ist dies der erste Schritt einer erfolgreichen Zusammenarbeit, bei der Telekom und IPification gemeinsam montenegrinische Bürger bei der Nutzung mobiler Apps schützen werden.

"Es ist uns eine große Freude, unsere Lösung offiziell in das Netz der Telekom eingebunden zu haben und unseren Partnern im Banken-, IT- und öffentlichen Sektor präsentieren zu können", so Kostic weiter.

Der Gründer und President von IPification, Harry Cheung, sagte, dass die Aktivierung der Nutzerverifizierung in Montenegro bei der Telekom ein weiterer wichtiger Meilenstein "unseres Ziels ist, zu einer weltweit verfügbaren Authentifizierungslösung zu werden".

"Ich kann es kaum erwarten, dass Anwendungen und Dienste in Montenegro, die IPification nutzen, ihre Kunden schützen und ein tolles Benutzererlebnis bieten", so Cheung.

Mark Harvey vom Digital Identity Sector der GSMA zeigte sich erfreut, dass IPification weltweit wächst und den Mobilfunkbetreibern Zugang zu einer sicheren und nahtlosen mobilen Authentifizierungslösung bietet.

"Damit werden zudem die Bemühungen der GSMA verstärkt, Mobile Connect Services bei Mobilfunkbetreibern auf der ganzen Welt einzuführen", führte Harvey aus.

Die Authentifizierung von IPification, so das Resümee einer Präsentation im Hilton Hotel in Podgorica, hat keinen echten Konkurrenten, da diese Methode Schutz vor dem Hacken von Datenbanken und Abfangen von SMS-Nachrichten bietet und einfacher zu bedienen ist als Spezialanwendungen, die das Benutzererlebnis beeinträchtigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

