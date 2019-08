GVK BIO, eine der weltweit führenden Auftragsforschungs- und Entwicklungsorganisationen (Contract Research and Development Organisation, CRDO), und BE Pharmaceuticals Inc (BE Inc), ein schnell wachsendes Pharmaunternehmen, das komplexe und kritische injizierbare Produkte entwickelt, herstellt und vermarktet, gaben eine strategische Zusammenarbeit bei der Arzneimittel-Produktentwicklung bekannt.

Im Rahmen der Partnerschaft wird GVK BIO einen bestimmten Satz von injizierbaren Produkten für BE Inc. entwickeln. Die Entwicklungstätigkeiten umfassen Vorrezepturstudien, Rezepturentwicklung, analytische Methodenentwicklung und Technologietransfer zu einer BE-Anlage. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die behördlichen Zulassungsanträge und die Marktzulassungen für die Produkte in den USA, Europa und den RoW-Märkten erfolgreich durchzuführen.

"Das Rezepturentwicklungsteam von GVK BIO verfügt über das technische Fachwissen und die Erfolgsbilanz, um Projekte erfolgreich durchzuführen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem BE-Team, um die Produktentwicklungszeiten zu verkürzen und die Kosten für die Markteinführung zu senken", so Manni Kantipudi, Direktor und Geschäftsführer von GVK BIO

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit GVK BIO, einem etablierten CRDO", so Narender Mantena, CEO, Speciality Generic Injectable bei BE Pharmaceuticals. "Diese Zusammenarbeit wird BE beim Aufbau einer robusten Pipeline unterstützen, insbesondere für kritische injizierbare Produkte."

Über GVK BIO

GVK BIO ist ein Institut für Auftragsforschung und -entwicklung, das für die globale Pharmaindustrie arbeitet. Es hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien, und betreibt weltweit fünf Standorte. GVK BIO wurde im Jahr 2001 gegründet und betreut kleine und große Pharmakunden entlang der gesamten F&E-Wertschöpfungskette, mit Fokus auf Tempo und Qualität und der Gewährleistung von Sicherheit und Compliance. Das aus über 2200 Wissenschaftlern bestehende Team von GVK BIO wird durch ein von Konfliktfreiheit geprägtes Geschäftsmodell, moderne Anlagen und eine stark kundenorientierte Unternehmenskultur unterstützt und konzentriert sich darauf, die Produkte seiner Kunden schnell und kosteneffektiv auf den Markt zu bringen. www.gvkbio.com

Über Biological E. Limited

Biological E. Limited (BE) ist ein privat geführtes Unternehmen, das 1953 gegründet wurde. BE ist ein global ausgerichtetes biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Impfstoffe und biologische Produkte entwickelt, produziert und vermarktet, die den weltweiten Gesundheitsbedürfnissen entsprechen. Die Produktentwicklung des Unternehmens wird von einem international erfahrenen Managementteam vorangetrieben und das Unternehmen verfügt über zahlreiche strategische Partnerschaften mit führenden Biotechnologie- und Pharmaunternehmen sowie Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt.

BE Pharmaceuticals Inc ist eine Tochtergesellschaft von Biological E. Limited und konzentriert sich auf Spezialpräparate für generische Injektionsmittel (Speciality Generic Injectables). www.biologicale.com

