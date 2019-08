Die Stimmung in der britischen Industrie bleibt wegen der anhaltenden Brexit-Unsicherheit trübe. Wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Donnerstag in London mitteilte, betrug der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Juli wie im Vormonat 48,0 Punkte. Tiefer hatte die Kennzahl zuletzt vor etwa sechseinhalb Jahren gelegen. Analysten hatten im Mittel mit 47,6 Punkten gerechnet.

Markit führte die schlechte Industriestimmung auf mehrere Faktoren zurück. Experte Rob Dobson verwies auf das schwächere Wachstum der Weltwirtschaft, politische Unsicherheiten wie den Brexit und den Rückgriff auf zuvor aufgebaute Lagerbestände. Dobson hält eine nachhaltige Erholung der Industrie für sehr unwahrscheinlich.

Allenfalls eine zwischenzeitliche Erholung sei denkbar, wenn die Produzenten vor dem nächsten Brexit-Termin im Oktober zur Sicherheit wieder auf Halde produzierten./bgf/jkr/zb

