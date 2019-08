Die Aktie von Wirecard ringt seit Wochen mit der Marke von 150 Euro. Am Donnerstagvormittag nähert sie sich diesem Bereich wieder an, nachdem sie am Mittwoch um fast drei Prozent auf 151,60 Euro vorgerückt war. DER AKTIONÄR erklärt, welche Chartmarken Anleger in den kommenden Tagen im Auge behalten sollten. Seit Anfang Juni pendelt die Wirecard-Aktie um 150 Euro. Von kurzfristigen Ausreißern nach unten abgesehen bewegt sie sich dabei in einem engen Seitwärtstrend zwischen 140 und 155 Euro. Speziell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...