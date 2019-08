Wien (www.anleihencheck.de) - Der an sich von einer hohen Emissionstätigkeit geprägte Juli (EUR 93 Mrd.) endete gestern äußerst ruhig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einzig die erst kürzlich begebene House of Finance EUR 320 Mio. 4,375% Anleihe sei gestern um EUR 50 Mio. bei einer Rendite von 4% aufgestockt worden. Insgesamt sei in den kommenden Sommerwochen eine geringe Emissionstätigkeit zu erwarten. Performanceseitig steche im Juli bei den von den Analysten der Raiffeisen Bank International AG verfolgten Kassabond Benchmark-Indices v.a. das EUR Non-Financial Investment Grade Segment mit einem Gesamtertrag von 1,5% hervor. Dieses Ergebnis reihe sich damit in die bereits deutlich positive Entwicklung des Gesamtertrags seit Jahresanfang von 7,3% ein - EUR High-Yield: 8,3%, EUR Senior Financials: 5,0%; EUR Subordinated Financials: 9,0%. Renditeseitig würden wir mittlerweile auf Indexebene bei EUR Non-Fin. IG (0,34%) als auch EUR Senior Fin. (0,14%) und EUR Sub. Fin. (1,09%) absolute Rekordtiefststände verzeichnen, während jene bei EUR HY (3,01%) noch deutlich vom Rekordtiefststand im Oktober 2017 (2,08%) entfernt seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...