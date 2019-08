Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - In der Halbleiterbranche hat sich die Stimmung in den vergangenen Monaten stark eingetrübt, es gab reihenweise Gewinn- und Umsatzwarnungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Nun seien zur Abwechslung mal gute Neuigkeiten gekommen: Dialog Semiconductor (ISIN GB0059822006/ WKN 927200) habe dank des Verkaufs einer Sparte an Apple sein operatives Ergebnis im zweiten Quartal nahezu verzehnfacht. Der Umsatz sei um 63 Prozent nach oben geschnellt. Besonders erfreulich: Auch ohne den Einmaleffekt habe Dialog seinen Gewinn fast verdoppeln und den Umsatz um knapp 14 Prozent steigern können. Die eigenen Prognosen seien damit übertroffen worden - sehr zur Freude der Börse. Ohnehin befänden sich die Titel seit Monaten im Höhenflug - allein seit Januar betrage das Plus über 80 Prozent. Eine kleine Verschnaufpause wäre daher nicht ungewöhnlich. Dazu passe eine Protect Aktienanleihe (ISIN DE000VF8BC64/ WKN VF8BC6) von Vontobel. (Ausgabe 30/2019) (01.08.2019/alc/n/a) ...

