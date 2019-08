Hamburg (www.fondscheck.de) - Automatisierte Kauf- und Verkaufsempfehlungen anhand der Analyse von Unternehmensmeldungen - dieses Konzept verfolgt der neu initiierte Globallytics Fund No. 1 (ISIN DE000A2PE1D2/ WKN A2PE1D bzw. ISIN DE000A2PF0W3/ WKN A2PF0W) der Wealthgate GmbH, so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...