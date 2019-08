Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund (ISIN IE00BYPC1H27/ WKN A14T8G) von iShares über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) biete das Investment in Anleihen, die vom Finanzministerium der Volksrepublik China und chinesischen Banken ausgegeben würden. In Verzug geratene Anleihen würden dabei ausgeschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...