GoGold Resources Inc. veröffentlichte die Ergebnisse fünf neuer Diamantbohrlöcher am Projekt Los Ricos, das sich etwa 100 km nordwestlich der Stadt Guadalajara in Mexiko befindet. Das 10.000 m lange Bohrprogramm zusammen mit einem Feldprogramm geologischer Vermessung, Stichproben und Aushebungen begann auf der Liegenschaft im März 2019. Das Bohrprogramm soll die Mineralisierung, die die historischen hochwertigen Erzgänge umkreist, definieren.



Die Höhepunkte der fünf neuesten Ergebnisse lauten:



? Bohrloch LRGG-19-022: 1,78 g/t Gold, 201,5 g/t Silber und 4,47 g/t Goldäquivalent über 23,3 m; darin 3,58 g/t Gold, 389,6 g/t Silber und 8,78 g/t Goldäquivalent über 10 m



? Bohrloch LRGG-19-025: 1,3 g/t Gold, 135 g/t Silber und 3,1 g/t Goldäquivalent über 24,6 m; darin 2 g/t Gold, 203,3 g/t Silber und 4,71 g/t Goldäquivalent über 15,5m



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de