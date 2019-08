Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AIXTRON: Der Konzern wird optimistischer - Aktienanalyse Noch vor kurzem sah es so aus, als hätte die AIXTRON-Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) den Kampf um die wichtige Unterstützung bei acht Euro verloren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...