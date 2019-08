Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Siemens, BMW, Infineon, Zalando, Apple, Enphase Energy und Nel. Siemens befindet sich im Umbruch - und das drückt auf die Marge. Der Konzern hat zwar grundsätzlich seine Prognose für 2019 bestätigt, spricht aber davon, dass es "herausfordernder" geworden sei, diese zu erreichen. Genau das wollen die Börsianer nicht hören und schicken die Aktie auf Talfahrt. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die neuen Zahlen von BMW, Infineon und Zalando, die starke Vorstellung von Apple, den Solar-Überflieger Enphase Energy und eine aktuelle Bestandsaufnahme der Wasserstoffbranche unter besonderer Berücksichtigung von Nel. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.