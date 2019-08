Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola: Klares Kaufsignal - Aktienanalyse Coco-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) blickt auf ein starkes Quartal zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. Netto habe der Getränkeriese in den drei Monaten per 28. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...