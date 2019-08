BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat angekündigt, das Steinkohlekraftwerk Aberthaw B im britischen Wales am 31. März 2020 zu schließen. Die Gespräche mit den betroffenen rund 170 Mitarbeitern und den Arbeitnehmervertretern liefen an. Bis 2021 hat RWE noch bestehende Lieferverpflichtungen aus dem britischen Kapazitätsmarkt. Diese sollen auf Dritte übertragen worden. Zu den Details der Transaktion sei Geheimhaltung vereinbart worden, so der Konzern.

Ein kleinerer Teil soll auf andere RWE-Kraftwerke übertragen werden. Zuletzt verfügte das 1971 in Betrieb gegangene Kraftwerk über 1.560 Megawatt Leistung.

RWE begründete die Werksschließung mit dem Klimaschutz und einem schwierigen Marktumfeld. Die Entscheidung entspreche "der RWE-Strategie, zur globalen Reduktion von CO2 beizutragen", hieß es in einer Mitteilung. Der Vorstandsvorsitzende von RWE Generation, Roger Miesen, sagte, die Bedingungen auf dem britischen Energiemarkt hätten die Entscheidung unausweichlich gemacht.

RWE war mit einem Anteil von rund 15 Prozent zuletzt zweitgrößter Stromerzeuger in Großbritannien. Im Geschäftsbericht 2018 hatte RWE darauf hingewiesen, keine wesentlichen Risiken aus dem bevorstehenden EU-Austritt des Landes zu sehen, "auch nicht bei einem ungeordneten Brexit."

