Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Takeaway.com von 84,50 auf 85,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Halbjahreszahlen des Essen-Lieferdienstes hätten kaum Überraschungen beinhaltet, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geplante Fusion mit Just Eat erscheine sinnvoll./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-08-01/11:57

ISIN: NL0012015705