Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Beim Gewinn je Aktien habe der Autokonzern im zweiten Quartal die Schätzungen leicht verfehlt, geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts von Tom Narayan hervor. Das gehe aber vor allem auf Investitionen zurück und sei daher keine allzu starke Belastung./mf/men Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 03:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 03:19 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005190003