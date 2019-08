Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat gestern erwartungsgemäß beschlossen, die Leitzinsen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten um 25 Bp zu senken, berichten die Analysten der Nord LB.Damit notiere die obere Grenze der FED Funds Target Rate nun bei 2,25%. Zudem würden die Maßnahmen zur Normalisierung des Bilanzvolumens der FED vorzeitig beendet. Grundsätzlich würden die Entscheidungen des Offenmarktausschusses keine große Überraschung darstellen. Auch die zwei Voten gegen die Zinssenkung seien zu erwarten gewesen. Esther George und Eric Rosengren hätten sich gestern in der Tat dafür ausgesprochen, die FED Funds Target Rate unverändert zu belassen. In Auftritten vor der Zinsentscheidung der Notenbank hätten beide bereits klare Signale in diese Richtung gesendet. ...

