Newark (www.anleihencheck.de) - Nathan Sheets, Chief Economist and Head of Global Macroeconomics bei PGIM Fixed Income, geht auf die Nuancen der gestrigen FED-Entscheidung ein.Mit einem Zinsschnitt von 25 Basispunkten habe die FED den Erwartungen des Marktes entsprochen. Während der Pressekonferenz habe Powell klargestellt, dass es sich um eine Anpassung in der Mitte des Zyklus handele. Dies zusammen mit seiner Formulierung in der Stellungnahmen lasse darauf deuten, dass weitere Zinsanpassungen kommen würden. Allerdings habe er auch klargestellt, dass dies nicht der Beginn eines langanhaltenden Zinssenkungszyklus sein werde. ...

