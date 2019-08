Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) handelte gestern fester und konnte ein neues Allzeithoch bei 175,28 markieren, so die Analysten der Helaba.Die technische Ausgangslage sei weiterhin freundlich. Anzumerken sei jedoch, dass die Indikatoren wie das Kursmomentum etwas an Schwung verlieren würden. Zudem mahne die überkaufte Marktlage, die die Stochastik anzeige, zur Vorsicht. Eine erste Haltemarke lokalisieren die Analysten der Helaba bei 174,51 und in der Zone 174,22/33. Darunter seien weitere Unterstützungen bei 173,56 und an der 21-Tagelinie bei 173,43 zu finden. Trading-Range: 174,51 bis 175,70. ...

