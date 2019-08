Guten Morgen,Enttäuschungen an der Wall Street über die Zinsentscheidung der Fed ändern nichts an der Tendenz. Wieder einmal war nicht der Akt an sich relevant, sondern das was zwischen den Zeilen angedeutet wurde, nämlich das Fed-Chef Powell bis auf weiteres von einer einmaligen Entscheidung ausgeht, nicht aber von einem neuen Zinssenkungszyklus. Das hätte die Börse aber gern gehört.Immerhin: Powell verwendet mittlerweile einen ähnlichen Wortschatz wie Draghi: die Fed stehe bereit für weitere Maßnahmen falls dies erforderlich sei. Wir wiederholen was wir diese Woche bereits einmal unterstrichen hatten: die Fed schwenkt um von einer faktischen Analyse zu einer Risikoorientierten Denkart. Das ist für die USA neu, spiegelt aber die hohe Unsicherheit welche mit Trumps Politik ihren Ursprung hat.

