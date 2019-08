Der Ölkonzern BP kündigt die Gründung eines Joint Ventures für Ladeinfrastruktur mit dem Fahrtenvermittler Didi Chuxing an. Die Partner planen in China den Aufbau eines landesweiten Netzes von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Die Ladepunkte sollen sowohl den Didi-Fahrern als auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. BP und Didi haben bereits einen Pilotstandort in Guangzhou mit zehn Schnellladern ...

