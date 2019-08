Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LafargeHolcim nach Zahlen für das zweite Quartal von 50 auf 52 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach der positiven Überraschung im zweiten Quartal dürfte sich das Geschäft in Nahost weiter stabilisieren, was teilweise durch ein schwächeres Lateinamerika aufgefressen werde, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Robustes Wachstum sollte in Europa und Asien erzielt werden. Zudem hätten die Aussagen zum Preisumfeld in den USA etwas optimistischer geklungen als beim Konkurrenten HeidelbergCement./mis/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-08-01/12:11

ISIN: CH0012214059