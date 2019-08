Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Umsatz und operativer Gewinn (Ebitda) seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch die Zusammensetzung der Gewinne sei etwas enttäuschend ausgefallen. Allerdings seien die Aktien günstig bewertet. Das Geschäft sei weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen als bei anderen Chemiekonzernen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 05:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-08-01/12:14

ISIN: DE000EVNK013