Der Rohölpreis gibt am Donnerstagmorgen leicht nach, kann sich aber durch den stärkeren Dollar nicht auf dem Europäischen Markt durchsetzen. Unsere Heizölpreise sind vergleichsweise ruhig mit geringen Aufschlägen von 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter in den neuen Tag gestartet. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,38 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Vortag. Dominiert wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...