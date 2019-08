Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Pence belassen. Analyst Martin Leitgeb zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit zum Zahlenwerk der britischen Bank. Der Vorsteuergewinn sei schwächer ausgefallen als erwartet, die Kernkapitalquote habe sich hingegen besser entwickelt. Im Mittelpunkt stehe außerdem ein ehrgeizigeres Ziel für die Senkung der Kosten./tih/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 07:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

