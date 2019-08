Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lloyds von 60 auf 55 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die britische Bank sei stärker als andere Institute konjunkturellen Belastungen ausgesetzt, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei keineswegs günstig und unter den Briten sei die Aktie am wenigsten aussichtsreich./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-08-01/12:26

ISIN: GB0008706128