Die NordLB hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 125 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In den Ergebniskennnziffern des Elektrotechnikkonzerns ließen sich geopolitische Belastungen ablesen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese dürften die Geschäftsentwicklung kurz- bis mittelfristig weiter bremsen./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 11:28 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 11:32 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-08-01/12:29

ISIN: DE0007236101