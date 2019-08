Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compugroup von 57 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie habe ihre Schätzungen vor der anstehenden Bekanntgabe von Zahlen für das zweite Quartal erhöht, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Bewertung des IT-Unterenehmens sei aber nur eine Halteempfehlung gerechtfertigt./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-08-01/12:37

ISIN: DE0005437305