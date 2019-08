Anders als in Deutschland, konnten geprellte VW-Kunden in den USA ihren Schummel-Diesel zurückgeben. Volkswagen musste hunderttausende zurückgekaufte Autos auf Brachflächen lagern. Doch diese leeren sich, wie Satellitenaufnahmen, die der "WirtschaftsWoche (WiWo)" vorliegen, zeigen. VW musste in den USA nach Bekanntwerden des Diesel-Skandals 382.000 Dieselfahrzeuge mit manipulierter Software zurückkaufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...