Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das zweite Quartal, zu dem am 6. August Zahlen vorgelegt werden, dürfte von konjunkturellen Belastungen geprägt sein, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erst zum Kapitalmarkttag im November dürften sich die Schleier über der Strategie lüften./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 23:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-08-01/12:43

ISIN: DE0005552004