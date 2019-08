Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 17,10 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Windkraftkonzern habe sich mit der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen vorsichtig für das gesamte Geschäftsjahr gezeigt, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie. Der Kursrutsch sei aber übertrieben ausgefallen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 03:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-08-01/13:01

ISIN: ES0143416115