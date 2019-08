Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Air France-KLM nach Quartalszahlen von 9,49 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ungeachtet mäßiger Umsatztrends scheine die französisch-niederländische Fluggesellschaft eine bessere Kontrolle über die Preisbildung und die Margen zu haben als die meisten Konkurrenten, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem und im nächsten Jahr./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 13:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-08-01/13:02

ISIN: FR0000031122